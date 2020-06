Virtuelle HV: Henkel-CEO Knobel rechnet mit „schwierigem“ zweiten Quartal

Der neue Henkel-Chef Carsten Knobel will den Konsumgüterkonzern trotz der Rückschläge in der Coronakrise auf Wachstum trimmen. Diskussionen im Konzern seien in der Vergangenheit zu oft auf ein reines „weiter so“ reduziert worden, sagte Knobel am Mittwoch bei der virtuellen Hauptversammlung der Düsseldorfer: „Das will ich ändern.“