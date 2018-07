Warenhauskonzerne: Gespräche zwischen Karstadt und Kaufhof kommen offenbar voran

Kaufhof-Eigner HBC würden bei dem Deal voraussichtlich knapp eine Milliarde Euro für Benkos Anteil am operativen Geschäft und den Immobilien zufließen, hatte es geheißen. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Warenhäuser, 41 Warenhaus-Immobilien hatte HBC in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Investor Simon Property eingebracht. Zu Karstadt gehören in der Bundesrepublik 79 Warenhäuser.