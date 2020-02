Wassersommeliers „Deutschland ist ein Mineralwasser-Schlaraffenland“

Wenn der Mann mit der markanten Brille von Kohlensäure und filternden Erdschichten spricht, glänzen seine Augen. „Wasser war schon immer ein Grundnahrungsmittel der Menschheit – und Mineralwasser ist die Krone, ein Kulturgut“, sagt er. Seit 45 Jahren - und damit seit Kindesbeinen – ist Metzinger in der Getränkebranche tätig. Aufgewachsen ist er in Mannheim, wo seine Eltern einen Getränkebetrieb in vierter Generation führten. Seit zehn Jahren arbeitet Metzinger nun für einen Mineralbrunnen-Betrieb aus dem Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg.



Doch was genau macht ein Wassersommelier? Und wie wird man das? Metzinger tippt auf zwei Aktenordner. „Die musste ich für mein Zertifikat im Institut Doemens bei München durcharbeiten. Da bringen Koryphäen der deutschen Wasserindustrie als Dozenten den etwa 20 Schülern des jeweiligen Kurses alles bei.“ Mit dem Fachwissen kann Metzinger etwa Lokalbesitzer beraten, welches Wasser sie anbieten sollen. „Ich gebe auch Preisempfehlungen. Der Markt ist eng, und die Unternehmer sollen Erfolg haben.“ Auch Privatpersonen kann er beraten – etwa, welches Wasser am besten zum kräftig gewürzten Steak passt.