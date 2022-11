Weihnachtsgeschäft: Viele Händler sind mit Woche vor dem erstem Advent unzufrieden

Trotz eines Lichtblicks am ersten Adventswochenende läuft das Weihnachtsgeschäft für den deutschen Einzelhandel bisher schleppend an. Die Mehrheit der Unternehmen ist mit der Umsatzentwicklung in der letzten Novemberwoche unzufrieden, während sich ein knappes Drittel der Befragten mit den Umsätzen zufrieden zeigt, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag zu einer Erhebung unter 400 Firmen erklärte.