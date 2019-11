„Work L“: DHL stellt emissionsfreie Elektro-Lieferwagen in US-Städten vor

Die Elektrofahrzeugeinheit StreetScooter der DHL wird im kommenden Jahr in den US-Markt einsteigen. Der emissionsfreie Lieferwagen „Work L“ werde ab Frühjahr 2020 in zwei städtischen US-Märkten zum Einsatz kommen, einen an jeder Küste, wie die Unternehmen mitteilten. Der flächendeckende Einsatz könnte 2022 und 2023 ausgerollt sein, sagte Ulrich Stuhec, Technologie-Chef von StreetScooter.