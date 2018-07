Yandex: Litauen warnt vor russischer Taxi-App

Der US-Fahrtenvermittler Uber hat in diesem Monat die Fusion mit Yandex in Russland und fünf weiteren früheren Sowjetrepubliken bekanntgegeben. Er zog sich damit aus dem russischen Markt zurück. Yandex hält nun 59 und Uber noch 37 Prozent des Dienstleisters. Die Yandex Taxi App-Firma sagt, sie habe 300 Autos in Vilnius im Einsatz und ihre Software arbeite im Prinzip so wie andere vergleichbare Angebote.