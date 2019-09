Zollexpertin warnt vor No-Deal-Brexit „Staus bis nach London“

Welche Ratschläge geben Sie den Unternehmen, die Sie in Import- und Exportfragen zwischen Deutschland und England beraten? Wie können Unternehmen eilige Warenlieferungen bei diesen zu erwartenden langen Wartezeiten an der Zollschranke abwickeln?

Wenn es sich nicht um frische Waren handelt, gilt die Devise, Lager zu füllen, wo es nur geht. Alles was man jetzt produzieren kann, sollte man also auch jetzt produzieren und dann im Zielland auf Halde legen. Die zweite Möglichkeit ist, die Lieferkette umzuorganisieren. Vielleicht muss die gewünschte Ware ja gar nicht aus England kommen, sondern kann eventuell auch aus anderen Ländern importiert werden. Die dritte Variante ist der Transport per Luftfracht. Aber diese Option lebt von der Hoffnung, dass die Zollabfertigung an den Flughäfen schneller funktioniert als an der Zollschranke in Calais. Aber das wird nur funktionieren, solange das Volumen der Sendungen insgesamt niedrig ist. Allerdings werden viele Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wodurch die Lieferzeit wieder länger wird.