Impfstoffhersteller: Curevac beruft Interimschef Haas dauerhaft an die Vorstandsspitze

Ein Curevac-Sprecher sagte am Dienstag, Hoerr sei nach wie vor erkrankt, befinde sich aber auf dem Weg der Besserung. Es sei noch nicht final entschieden, welche Rolle er künftig im Unternehmen übernehmen wird. Curevac arbeitet an einem Corona-Impfstoff und hatte für Aufsehen gesorgt, als sich die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro an der Firma beteiligte.