3 Milliarden Impfdosen 2021 Biontech rechnet 2021 mit knapp 16 Milliarden Euro Impfstoff-Umsatz

Seine Prognose für den Umsatz mit seinem Covid-19-Impfstoff im laufenden Jahr hob das Biopharma-Unternehmen nun an und erwartet mit dem Vakzin nun Verkaufserlöse von 15,9 (bislang: 12,4) Milliarden Euro. Die Umsatzerwartung basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 2,2 Milliarden Impfdosen 2021, wie Biontech am Montag in Mainz mitteilte. US-Partner Pfizer hatte die Absatzprognose für den Impfstoff Ende Juli erhöht, nachdem weitere Lieferverträge abgeschlossen wurden.



Insgesamt peilt Biontech bis Jahresende nun eine Produktionskapazität von drei Milliarden Dosen an und weitere bis zu vier Milliarden Einheiten im Jahr 2022.



