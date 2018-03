Bombardier: Gewinn legt um 50 Prozent zu

Bombardier steckt mitten in einem auf fünf Jahre angelegten Umbau. Auch durch Kostensenkungen will Vorstandschef Alain Bellemare den Flugzeug- und Eisenbahnbauer bis 2020 wieder in die Spur bringen. Hohe Investitionen in zwei neue Flugzeugprogramme hatte den Konzern 2015 an den Rand der Pleite getrieben. "2018 wird ein ausschlaggebendes Jahr für Bombardier", sagte Bellemare. "Wir verlassen die Investitionsphase und starten eine große Wachstumsphase." Die Partnerschaft bei dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug CSeries mit Airbus solle in diesem Jahr vollzogen werden. Im Oktober hatte Bombardier die Mehrheit an dem Programm für einen symbolischen Preis an den europäischen Flugzeugbauer verkauft, um Zweifel an der Zukunft der Modellreihe und die Auftragsflaute zu überwinden.