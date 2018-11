625 Millionen Dollar Evonik kauft US-Konzern PeroxyChem

Evonik kann nun in dem kombinierten Geschäft auch die Kosten drücken. Von 2022 an seien Synergien von rund 20 Millionen Dollar pro Jahr geplant. Evonik hatte bereits 2017 für 630 Millionen Dollar das Silica-Geschäft der US-Firma JM Huber übernommen - mit dem neuen Zukauf stärken sie nun ihr Standbein in Nordamerika. Die Essener hatten zuvor eine Sparte des US-Konzerns Air Products für rund 3,8 Milliarden Dollar gekauft. Evonik-Chef Christian Kullmann will damit das Spezialchemie- Geschäft stärken und den Konzern rentabler machen. Auf der anderen Seite baut er Evonik weiter um, das Methacrylat-Geschäft, das unter anderem Plexiglas umfasst, soll verkauft werden. 2019 werde Evonik voraussichtlich einen Käufer auswählen, hatte Kullmann angekündigt. Dann könnte auch das neue Geschäft in der Bilanz landen.