737 MAX 8 Boeing muss nach erneutem Flugzeugabsturz Fragen beantworten

11. März 2019

Eine Boeing 737 MAX 8, das neueste Modell des meistverkauften Flugzeugs der Geschichte. Bild: REUTERS Bild:

Im Oktober stürzte eine Boeing 737 Max 8 in Indonesien ab, am Sonntag ein Flugzeug des gleichen Typs in Äthiopien. Den Flugzeugbauer stellt das vor die Frage: Stimmt etwas mit den Maschinen nicht?