Abgas-Skandal Automobilbranche will Diesel nach Skandalen wieder „hoffähig“ machen

BerlinTrotz des Diesel-Skandals und Fahrverboten in zahlreichen Innenstädten sieht die deutsche Automobilbranche den Selbstzünder nicht als Auslaufmodell. „Wir setzen neben den alternativen Antrieben weiter auf die Einsparung von fossilen Kraftstoffen, indem wir Benziner und auch Dieselmotoren weiter optimieren“, sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Mittwoch auf dem deutschen Logistik-Kongress in Berlin.