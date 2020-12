Abgasskandal: Bundesgerichtshof grenzt Ansprüche für VW-Dieselkläger ein

Der Dieselskandal war 2015 in den USA aufgeflogen. Am 22. September hatte Volkswagen per Ad-hoc-Mitteilung über den Einbau einer Software zur Abgasmanipulation informiert. Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnete daraufhin den Rückruf von mehr als zwei Millionen Diesel-Fahrzeugen an. Darüber wurde damals ausführlich in den Medien berichtet. Deshalb ist laut BGH davon auszugehen, dass Dieselhalter davon wussten oder wissen konnten.