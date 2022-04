Abgasskandal Leasing-Kunden im Abgasskandal gehen vor dem BGH erneut leer aus

Alle drei klagenden Kunden hatten das Auto am Ende der Leasing-Zeit übernommen. Schadenersatz für den Kauf gibt es allerdings nur in einem Fall. Hier muss VW ungefähr 2625 Euro plus Zinsen zahlen. Zum Vergleich: Der Kunde hatte über drei Jahre fast 22.000 Euro in Leasingraten gesteckt und das Auto dann für 3420 Euro gekauft.