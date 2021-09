Bundesgerichtshof: Rechtsstreit am BGH: Wohl kein Schadenersatz in Dieselklagen gegen Daimler

Im Rechtsstreit über die temperaturabhängige Diesel-Abgasreinigung bei Mercedes-Pkw zeichnet sich am Bundesgerichtshof (BGH) ein weiterer Erfolg für Daimler ab. Das so genannte Thermofenster bedeute keine sittenwidrige Schädigung der Autokäufer, erklärte der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp am Donnerstag in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. In dem Verfahren geht es um vier Schadenersatzklagen, die zuvor das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz abgewiesen hatte. Das OLG-Urteil weise nach vorläufiger Einschätzung keine Rechtsfehler auf, erklärte Pamp.