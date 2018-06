Airbus-Flugzeug: Deutsche Firma will A380 zerlegen und in Teilen verkaufen

FrankfurtDie Dortmunder Investmentfirma Dr. Peters Group will die beiden Leasingrückläufer Airbus 380-800 in Teilen verkaufen und so die entsprechenden Fonds-Anleger bedienen. Es sei absehbar, dass die Hauptkomponenten, wie etwa das Fahrwerk oder Hilfstriebwerk, sehr schnell verkauft werden können, so dass Anfang 2019 eine erste Auszahlung geleistet werden könne, teilte die Firma am Dienstag mit.