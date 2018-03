Airbus: Triebwerksprobleme sorgen für Umsatzrückgang

Weil gut zwei Jahre nach der ersten Auslieferung des A320neo die Motoren des US-Herstellers Pratt & Whitney (P&W) nicht richtig funktionieren, muss der Konzern immer mehr Jets ohne Motoren auf seinen Werksflughäfen in Hamburg und dem südfranzösischen Toulouse parken. Nach Angaben eines Sprechers standen vorige Woche bereits rund 30 Maschinen am Boden und warteten auf funktionierende Antriebe. Da Airbus mit jeder der 30 Maschinen rund 50 Millionen Euro in der Kasse fehlen, summieren sich die Außenstände beim Umsatz bereits auf rund 1,5 Milliarden Euro.