Aktie auf Talfahrt: Warum Tesla in fünf Wochen fast 17 Milliarden Dollar an Börsenwert verlor

Fast 17 Milliarden Dollar hat Tesla so in den vergangenen Wochen an Marktkapitalisierung beingebüßt. Ein radikaler Sturz für den früheren Börsenliebling, der eine Zeit lang der wertvollste Autohersteller der USAwar. Mit einem Börsenwert von knapp 44 Milliarden Dollar steht Teslajetzt nur noch Kopf an Kopf mit Ford und hinter GM mit rund 50 Milliarden Dollar.