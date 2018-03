Amoklauf von Parkland: Unternehmen brechen mit der US-Waffenlobby NRA

So will die in Nebraska ansässige First National Bank of Omaha den Vertrag für NRA-Visa-Cards auslaufen lassen. „Das Feedback unserer Kunden hat uns dazu gebracht, unsere Beziehung zur NRA zu überdenken“, sagte Sprecher Kevin Langin. Zum Termin des Ende des Vertrages sowie zu den konkreten Inhalten der Rückmeldungen wollte er sich jedoch nicht äußern.