AMS Osram: Konzern könnte 2023 aus Münchener Lighthouse-Turm ausziehen

Die Münchener Zentrale des Leuchtenkonzerns Osram könnte durch den neuen Eigentümer, den österreichischen Halbleiterkonzern AMS, massiv verkleinert werden. So plane der neu geschaffene Konzern AMS Osram, das 22-stöckige Münchener Lighthouse ab 2023 aufzugeben und die Mitarbeiter in den sechstöckigen Nebentrakt – von dem zwei Stockwerke fremdvermietet sind – umzusiedeln. Das geht aus einer internen Verlautbarung von AMS Osram an die Mitarbeiter hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Demnach verhandle AMS Osram derzeit mit dem Vermieter des Lighthouse über eine Verlängerung des Vertrags, der Ende 2022 ausläuft. „Vor diesem Hintergrund planen wir, unsere Büros aus dem Gebäudeteil A in den Gebäudeteil B zu verlegen“, heißt es in der internen Mitteilung.