Volumen von Firmenübernahmen weltweit auf Rekordhoch

Zu den größten Übernahmen im ersten Quartal zählte der 67 Milliarden Dollar schwere Kauf des Gesundheitsdienstleisters Express Scripts durch den US-Krankenversicherer Cigna sowie die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Konkurrenten E.ON für 38,5 Milliarden Dollar. Insgesamt stieg das durchschnittliche Volumen der Transaktionen, denn die Zahl der Deals ging im ersten Quartal um zehn Prozent auf 10.338 zurück. In Europa verdoppelte sich das M&A-Volumen, in den USA kletterte es um 67 Prozent, in Asien nur um elf Prozent. "Das bessere makroökonomische Umfeld in Europa hat den Mut gestärkt, die Dinge jetzt in die Hand zu nehmen", sagte Borja Azpilicueta von der Großbank HSBC. "Deals, die schon länger in der Mache waren, werden jetzt realisiert."