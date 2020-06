Antwort auf LinkedIn VW-Chef Diess will nach Eklat auf Arbeitnehmer zugehen

VW-Konzernchef Herbert Diess will nach Misshelligkeiten an der Konzernspitze nun den verärgerten Arbeitnehmern die Hand reichen. „Wir haben vor, insbesondere mit dem Betriebsrat noch mal uns enger abzustimmen“, sagte Diess in einem am Mittwoch auf der Karriereplattform Linkedin veröffentlichten Videogespräch.