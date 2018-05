Arbeitskampf in Rüsselsheim: IG Metall rechnet nicht mit baldigen Opel-Tarifverhandlungen

„Uns liegt weder ein neues Angebot von PSA/Opel noch ein Terminvorschlag für die Fortsetzung der Verhandlungen vor“, erklärte der Gewerkschafter am Freitag in Frankfurt. Er verlangte erneut konkrete und belastbare Planungen für Modelle, Kapazitäten und Investitionen an den deutschen Opel-Standorten mit rund 18 000 Beschäftigten.