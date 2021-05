Arbeitswelt Porsche-Mitarbeiter können künftig an bis zu zwölf Tagen im Monat mobil arbeiten

Einige Bereiche vor allem in der Produktion und Gastronomie seien von der neuen Vereinbarung ausgenommen, teilte Porsche mit. „Aber überall dort, wo es möglich ist, soll es auch genutzt werden“, sagte ein Sprecher. Die Vereinbarung sei zwar zum 1. Mai geschlossen worden. Bis mindestens Ende Juni arbeiteten Porsche-Mitarbeiter nach einer pandemiebedingte Ausnahmeregelung aber eh an fünf Tagen in der Woche zu Hause.