Aromenhersteller: Symrise-Rivale IFF übernimmt israelische Frutarom

Spekulationen um eine Übernahme kochten bereits vor ein paar Tagen hoch und hatten die an der Börse in Tel Aviv gelisteten Frutarom-Aktien in die Höhe getrieben. Das israelische Finanzportal „Calcalist“ hatte berichtet, zwei ausländische Firmen seien an Frutarom herangetreten, darunter IFF. Eine andere Website in Israel hatte auch Symrise ins Spiel gebracht.