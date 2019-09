Aufträge für 12,5 Milliarden Euro Siemens baut zerstörte Kraftwerke im Irak neu

Die Kraftwerke in Baidschi waren durch Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zerstört worden. Im Sommer 2014 musste eine Gruppe Siemens-Techniker aus dem Gebiet gerettet werden, als die Islamisten die Gegend rund 250 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad einnahmen. In Baidschi befindet sich auch die größte Ölraffinerie des Iraks.