Auswirkungen der Einigung mit Toll Collect: Daimler muss wegen Maut-Einigung 600 Millionen Euro zurückstellen

DüsseldorfDie Beendigung des Streits um die Lkw-Maut dürfte sich auf die Bilanz von Daimler auswirken. Es sei davon auszugehen, dass auf den Konzern bei Abschluss eines Vergleichs Zahlungsverpflichtungen in der Größenordnung von rund 0,6 Milliarden Euro zukommen würden, teilte der Automobilkonzern per Ad-Hoc am Mittwochabend mit. Hinzu kämen weitere Vergleichskomponenten ohne Liquiditätseffekte.