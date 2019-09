Autobauer BMW-Chef Zipse verspricht Mitarbeitern stabile Belegschaft bis Ende 2020

Der neue BMW-Chef Oliver Zipse will der Belegschaft die Ängste vor einem Stellenabbau nehmen. Die Mitarbeiterzahl werde sich in diesem und im nächsten Jahr unter dem Strich nicht ändern, sagte Zipse auf einer Betriebsversammlung am Freitag in München, wie Teilnehmer der Nachrichtenagentur Reuters sagten. BMW beschäftigt derzeit weltweit 135.000 Mitarbeiter. Zipse verwies darauf, dass BMW seit 2013 rund 15.000 Stellen aufgebaut habe.