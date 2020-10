Autobauer BMW fordert von Lieferanten Preisnachlässe

BMW will bei einigen seiner Zulieferer nachträgliche Rabatte durchsetzen. Einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ zufolge sollen sie ihre Preise für laufende Aufträge zum Jahreswechsel senken, im Schnitt um fünf Prozent. Eine BMW-Sprecherin sagte am Donnerstag in München, der Autokonzern könne die Folgen der Coronakrise nicht alleine bewältigen.