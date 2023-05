Autobauer: BMW kündigt weiteren Aktienrückkauf an

Noch vor dem Abschluss des laufenden Aktienrückkaufprogramms hat BMW die nächste Rückkaufaktion angekündigt. Bis Ende 2025 will der Münchner Autobauer dabei eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Euro erwerben, bis zu 350 Millionen davon in Form von Vorzugsaktien, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zum aktuellen Kurs entspricht das etwa drei Prozent des Grundkapitals.