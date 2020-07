Autobauer: Corona-Pandemie brockt Daimler Milliardenverlust ein

Mit dem Einbruch der Wirtschaft in der Coronakrise ist Daimler im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gefahren. Unter dem Strich belief sich das Minus auf 1,9 Milliarden Euro, wie der Autobauer am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz brach von April bis Juni gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro ein.