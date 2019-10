Autobauer Daimler will Diesel bei Lkw und Bussen abschaffen

Daimler will in den kommenden Jahrzehnten neben Mercedes-Pkw auch seine Nutzfahrzeuge auf emissionsfreie Antriebe umstellen. „Ein CO2-neutraler Transport auf den Straßen bis 2050 ist unser ultimatives Ziel“, erklärte der Chef von Daimler Trucks and Busses, Martin Daum, am Freitag auf dem Deutschen Logistik-Kongress in Berlin. Daimler bekenne sich damit zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens.