Autobauer: Fiat Chrysler will in Polen E-Autos bauen

Fiat Chrysler bestätigte, dass diese Modelle in Tychy gebaut werden sollen. Ziel sei, die Massenproduktion eines ersten Modells in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu beginnen, teilte der Konzern mit. Fiat Chrysler will mit dem französischen Autobauer PSA zum weltweit viertgrößten Autobauer fusionieren.