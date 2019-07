Autobauer: Renaults Absatz geht im ersten Halbjahr um fast sieben Prozent zurück

In der Absatzregion Eurasien einschließlich Russland gingen die Auslieferungen um 5,2 Prozent zurück, in Amerika waren es 3,9 Prozent. Dort setzt Renault große Hoffnungen in eine Erholung des brasilianischen Marktes. Der französische Konkurrent PSA für das erste Halbjahr einen Absatzrückgang um 12,8 Prozent gemeldet.