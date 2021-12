Autohersteller: Stellantis will bis 2030 20 Milliarden Euro durch Software verdienen

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis plant eine Software-Großoffensive. Bis Ende des Jahrzehnts will die aus der Fusion von Fiat Chrysler und dem französischen PSA-Konzern hervorgegangene Gruppe 20 Milliarden Euro jährlich durch Software-gestützte Produkte und Abonnements verdienen. Kernstück seien drei Technologieplattformen, die ab 2024 auf den Markt gebracht werden sollten und die auf künstlicher Intelligenz basierten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Diese Plattformen könnten mit den Wettbewerbern mithalten, sagte Software-Chef Yves Bonnefort: „Das ist etwas, was Stellantis beim Thema Software und Elektronik in die Führungsgruppe bringt oder sogar zum Anführer macht.“