Autohersteller: Volkswagen bekräftigt trotz Chip-Krise Gewinnprognose

Volkswagens Einkaufschef Murat Aksel hatte unlängst in einem Zeitungsinterview gesagt, der weltweite Engpass bei Computerchips werde vermutlich länger anhalten. „Im Moment sind wir am tiefsten Punkt angekommen. Wir stehen vor den härtesten sechs Wochen.“ Im dritten Quartal werde das Schlimmste überstanden sein. Trotzdem fehlten langfristig etwa zehn Prozent der Chips, weil weltweit nicht genug produziert werde. Der branchenweite Mangel an Halbleitern hat bereits mehrere Autobauer dazu gezwungen, ihre Produktionsbänder vorübergehend anzuhalten.