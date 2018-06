Autoindustrie: Autoverbände warnen US-Regierung eindringlich vor Importzöllen

Trump hatte am Freitag mit Zöllen von 20 Prozent auf alle in der EU gefertigten Autos gedroht. Am Dienstag erklärte er, die Maßnahmen würden bald eingeführt. Er hat mehrfach ausdrücklich deutsche Autobauer kritisiert. Die Alliance of Automobile Manufacturers sprach sich bereits am Dienstag gegen die Pläne aus. Ihren Berechnungen von 2017 zufolge würden Zölle von 25 Prozent die Verbraucher in den USA jährlich mit rund 45 Milliarden Dollar belasten. Für jedes Fahrzeug müssten im Schnitt 5800 Dollar mehr auf den Tisch gelegt werden.