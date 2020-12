Autoindustrie: Chinas Baidu-Konzern erwägt Einstieg in E-Auto-Geschäft

Laut den Insidern führt Baidu Vorgespräche mit Autobauern wie Geely Holding, Guangzhou Automobile Group and China FAW Group. Baidu wollte keine Stellungnahme nehmen. Bereits jetzt betreibt das Unternehmen den autonomen Taxidienst Go Robotaxi unter anderem in Peking und will ihn in den nächsten drei Jahren auf 30 Städte ausweiten.