Autoindustrie Fiat Chrysler fährt Werke in Europa herunter - Auch VW unter Druck

Auch bei Volkswagen machen sich die Auswirkungen der Epidemie inzwischen stärker bemerkbar. Durch die Grenzschließungen werde die Logistik zunehmend herausfordernd, sagte ein Sprecher. In Spanien würden das VW-Werk in Navarra und das der VW-Tochter Seat in Martorell heruntergefahrenen. Die US-Fabrik in Chattanooga werde zunächst für einen Tag heruntergefahren, um zu sehen, welche Mitarbeiter überhaupt zur Arbeit erschienen.