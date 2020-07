Autoindustrie: Fiat Chrysler sucht Alternativen für Sonderdividende

Der Wert des Gemeinschaftsunternehmens Sevel, das in Mittelitalien Europas größtes Montagewerk für Transporter betreibt, werde auf 2,5 bis drei Milliarden Euro geschätzt, berichtete die Zeitung. Die Abspaltung könnte auch dazu beitragen, die Vorbehalte der EU gegen die Fusion zu zerstreuen. Die Kartellwächter haben Bedenken wegen der Marktmacht des fusionierten Unternehmens bei Transportern geäußert und eine eingehende Prüfung des Zusammenschlusses eingeleitet. Diese Option sei allerdings kompliziert, heißt es in dem Zeitungsartikel, da der PSA-Anteil an Sevel zunächst an Fiat Chrysler übertragen werden müsste.