Autoindustrie Niedrigster Wert seit 65 Jahren: Britische Autohersteller melden Negativrekord

„In diesem Jahr haben britische Autobauer mehr als 50.000 emissionsfreie Fahrzeuge produziert und damit die Gesamtzahl der in der gesamten Zeit vor der Pandemie 2019 gebauten Fahrzeuge übertroffen“, teilte der Verband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) weiter mit. Die britische Regierung will den Verkauf neuer Verbrenner ab 2030 und neuer Hybride ab 2035 verbieten.