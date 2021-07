Autoindustrie VDA senkt Pkw-Absatzprognose vor allem wegen Chip-Mangel

Der Automobilverband VDA rechnet wegen der Produktionsprobleme durch den Chip-Mangel in der Autoindustrie mit weniger Wachstum beim Pkw-Absatz in Deutschland. Es sei mittlerweile von nur noch drei Prozent Wachstum auf drei Millionen Fahrzeuge auszugehen, sagte VDA-Chefin Hildegard Müller am Mittwoch.