Autokonzern So will VW den Wechsel in die E-Mobilität in Zwickau ohne Stellenabbau schaffen

Zum Einsatz kommen Industrie-Roboter und fahrerlose Transportsysteme, die Bauteile autonom an die Bänder bringen. In der Montage werde sich der Automatisierungsgrad dadurch nahezu verdreifachen. Dennoch bleibe die Beschäftigung am Standort weitgehend stabil, hieß es. Insgesamt investiert Volkswagen rund 1,2 Milliarden Euro, um das Werk in Sachsen auf die Elektromobilität umzustellen.