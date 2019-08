Automobilmarkt: Pkw-Verkäufe in China gehen im Juli zurück

Experten verweisen darauf, dass auch die chinesische Konjunktur nicht mehr so stark wächst wie in den Vorjahren. Am stärksten betroffen von der chinesischen Nachfrageschwäche ist Volkswagen mit seinen Mittelklasseautos in der Volksrepublik. Daimler und vor allem BMW kommen mit ihren Premiumwagen beim Absatz bisher gut durch die Flaute.