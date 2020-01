Automobilverband: „Wir reden über zehn bis zwanzig Milliarden“ – VDA fordert staatliche Hilfe für Autobranche

Vor einem Treffen von Vertretern der Autoindustrie und der Bundesregierung fordert der Branchenverband VDA Milliarden an staatlicher Unterstützung für den Strukturwandel in dem Wirtschaftszweig. „Ich denke, wir reden da schon über einen zweistelligen Milliarden-Betrag, den wir brauchen in der Summe für die Zuliefer- und Automobilindustrie“, sagte VDA-Vorstand Stefan Wolf am Mittwoch im Deutschlandfunk.