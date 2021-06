Autozulieferer Conti erweitert Kollisionswarnung für Radfahrer – Projekt mit Telekom

Immer wieder kommt es besonders beim Abbiegen zu schweren Unfällen mit Radfahrern oder Fußgängern – Continental und die Telekom entwickeln jetzt einen digitalen Kollisionsschutz. Wie der Autozulieferer am Mittwoch ankündigte, soll das gemeinsame System im Herbst auf der Fachmesse ITS in Hamburg gezeigt werden.