Autozulieferer: Continental-Aufsichtsrat befürwortet wohl Börsengang der Antriebs-Sparte

Die bevorzugte Option sei, einen Teil des Bereichs, der Komponenten für Verbrennungsmotoren herstellt, an die Börse zu bringen und so Barmittel für Investitionen in Wachstumsbereiche wie Elektroautos und selbstfahrende Funktionen zu beschaffen, sagten die Personen, die um Anonymität baten, weil die Gespräche vertraulich sind.