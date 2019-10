Autozulieferer Faurecia will das mit Continental geführte Joint Venture SAS komplett übernehmen

Der französische Autozulieferer Faurecia will das mit dem deutschen Wettbewerber Continental geführte Gemeinschaftsunternehmen SAS ganz übernehmen. Der Autoteilehersteller werde den 50-prozentigen Conti-Anteil an SAS für 225 Millionen Euro erwerben, teilte Faurecia am Montag mit. Das 1996 gegründete Joint Venture dürfte 2019 laut Firmenangaben rund 700 Millionen Euro erlösen.