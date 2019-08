Autozulieferer: Sanierungsexperte soll Leoni-Gläubiger beruhigen

„Wir sind mit Unterstützung unserer Kreditgeber weiterhin auf gutem Weg, das volle Potenzial des Performance- und Strategieprogramms 'Value21' zu erschließen“, sagte der Leoni-Sprecher. Kamper will den Konzern aufspalten und die gesamte Draht- und Kabel-Sparte loswerden, um frisches Geld in die Kasse zu spülen. Management-Fehler und operative Probleme hatten Leoni in finanzielle Engpässe gebracht. Das Kabel-Segment, das für knapp 40 Prozent des Umsatzes steht und auch Geschäft mit der Elektroindustrie, der Medizintechnik und dem Anlagenbau macht, soll verkauft oder an die Börse gebracht werden. Leoni will sich ganz auf die Produktion von Bordnetzen (Kabelbäumen) für die Autoindustrie konzentrieren.